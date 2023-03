पुलिस मान रही थी गिरने से मौत,फुटेज में दिखी मारपीट,हाेमगार्ड का पूर्व सैनिक निकला आरोपी

हरदा। नया बस स्टैंड परिसर में 23 फरवरी को मृत मिले बंटी उर्फ विजय काजवे की मौत को पुलिस गिरने के कारण सिर व फेफड़ों में गंभीर चोट लगने से हुई घटना मान रही थी,लेकिन फुटेज में उसके साथ मारपीट होने की पुष्टि ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। आरोपी लक्ष्मीनारायण दुबे ने अपना बैग चुराने के नाराज होकर बंटी की पिटाई की,जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी रीवा के चुरहट भाग गया,जिसे रीवा एसपी की मदद से गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को जेल भेजा गया।

Police was assuming death due to fall, fight seen in footage, ex-soldier of Hemgard turned accused