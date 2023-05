17 को मनेगा नगर का गौरव दिवस,गायन और सांस्कृतिक उत्सव से सजेगी शाम

हरदा। शहर में पहली बार इस साल 17 मई को नगर का गौरव उत्सव मनाया जाएगा। इसमें भजन,गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मथुरा से बृजवासी बंधु भजन सुनाएंगे। सारेगामापा की गायिका भी प्रस्तुति देगी। शहर का नाम देश व प्रदेश में रोशन करने वाली विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान होगा। इस एक दिनी उत्सव में दिनभर अनेक कार्यक्रम होंगे।-हरदा की नगर पालिका की स्थापना 17 मई 1867 को हुई थी। इस कारण यहां का गौरव दिवस इसी तारीख को मनाए जाने का निर्णय हुआ है। इस मौके पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया

Pride day of Manega Nagar on 17th evening will be decorated with singing and cultural festival