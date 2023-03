मूंग के लिए 25 से पानी छोड़ने का प्रस्ताव,गांव व रकबा सूची सोमवार को होगी जारी

हरदा। गर्मी की सीजन में मूंग के लिए तवा बांध से नहरों में पानी छोड़ने के लिए जल उपयोगिता समिति ने 25 मार्च फाइनल की है। सिंचाई विभाग पहली बार उन गांवों के नाम और रकबा उजागर करेगा,जहां मूंग के लिए पानी दिया जाएगा। इससे नहर के भरोसे वे किसान मूंग नहीं बोएंगे,जिनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा। यह निर्णय शनिवार को जिपं में हुई जल उपयोगिता समिति की बैठक में हुआ। कई किसानों ने इस बात पर नाराजी जताई कि चने का रकबा बढ़ने से पानी की बचत हुई,तो फिर मूंग के रकबे में बढ़ोत्तरी के बजाय कटौती क्यों की गई।

Proposal to release water for moong from 25, village and area list will be released on Monday