हर गांव में आंबेडकर की मूर्ति लगाने चलेगा जनजाग्रति अभियान-काशिव

हरदा. आने वाले दिनों में हर गांव में भारत रत्न डॉ.भीमराव आंबेडकर की मूर्ति स्थापित करेंगे।भीम आर्मी इसके लिए गांवों में लोगों को प्रेरित करने जनजाग्रति अभियान चलाएगी। जिससे लोग संविधान,उसकी ताकत और अपने अधिकारों को जान सकें। यह बात भीम आर्मी जिलाध्यक्ष महेंद्र काशिव ने कही। वे रविवार को चिराखान में आपसी सहयोग से स्थापित की गई आंबेडकर की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे।

