सवाल,जब पंचनामा बनाकर कांटा सील किया तो सुधरवाते समय किसानों को क्यों नहीं बताया

हरदा। यहां की आदर्श कृषि उपज मंडी में बीओटी सिस्टम के जरिए संचालित हो रहे तौल कांटे में गड़बड़ी उजागर होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई के बजाय राजनीतिक दबाव में लीपापोती करने से नाराज किसानों ने बुधवार को मंडी में धरना दिया। पंचनामा बनाकर सील किए तौल कांटे को शिकायतकर्ता किसानों व प्रतिनिधियों की गैर हाजिरी में रिपेयर कराने से नाराज किसान नेताओं ने कृषि मंत्री कमल पटेल व मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव पर सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाए। सीएम के नाम तहसीलदार धर्मेंद्र चौकसे को ज्ञापन दिया।

Question, when the thorn was sealed by making a panchnama, why didn't the farmers be told while getting it rectified?