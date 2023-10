रबी सीजन: 1.05 लाख हेक्टे. में सिंचाई का लक्ष्य, 22 को पानी छोड़ने की मांग

Submitted by:



हरदा.जिले में रबी सीजन की फसलों में सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग 1.05 लाख हेक्टेयर रकबे का प्लान तैयार किया है। इसमें हरदा संभाग का 52302 और टिमरनी संभाग में 52663 हेक्टेयर रकबा शामिल है। अधिकारियों की तैयारी और गांवों में किसानों से हुई बातचीत के बाद आपसी सहमति से 22 अक्टूबर को तवा बांध से नहरों में पानी छोड़ने की सहमति बनी है। यह निर्णय सोमवार को जिला पंचायत के सभागार में जिपं सीईओ रोहित सिसोनिया की मौजूदगी में हुई जल उपयोगिता समिति की बैठक में हुआ।

Rabi season: 1.05 lakh hectares. Irrigation target in Uttar Pradesh, demand to release water on 22nd