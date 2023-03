राहत...जिले में 1226 लोकेशन में से 38 के बढ़े रेट,हरदा में पुरानी ही दरें

हरदा। जिला मूल्यांकन समिति हर साल नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले जिले की विभिन्न लोकेशन के विस्तार की संभावना और तय मापदंड और आधार का ध्यान रखकर कृषि,व्यवसायिक व आवासीय प्रयोजन की भूमि के दाम के लिए गाइड लाइन जारी करती है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित की गई गाइड लाइन में टिमरनी में 7 और खिरकिया में 6 लोकेशन के रेट बढ़ना प्रस्तावित है। वहीं हरदा शहर सीमा में कहीं कोई खास वृद्धि नहीं की गई है। जिले की सभी तहसीलों में कुल 1226 लोकेशन में से केवल 38 के रेट बढ़ना प्रस्तावित है। इसे फाइनल

Rahat...increased rates of 38 out of 1226 locations in the district, old rates in Harda