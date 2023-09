जिले की चौथी और टिमरनी विधानसभा की तीसरी नगर परिषद बनेगी रहटगांव

हरदा. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने टिमरनी विधानसभा के रहटगांव को नगर परिषद का दर्जा दे दिया है। यह जिले की चौथी और टिमरनी विधानसभा की तीसरी नगर परिषद होगी। राजपत्र में 8 सितंबर को अधिसूचना का प्रकाशन हुआ। 8 दिन में दावे आपत्ति बुलाए हैं। इधर हरदा विधानसभा की हंडिया को नगर परिषद का दर्जा देने का प्रस्ताव पौने तीन साल से सरकार के पास लंबित है। नई नप का हिस्सा बने पंचायत के लोगों को अब तेजी से उनके क्षेत्र का विकास होने की उम्मीद है।

Rahatgaon will become the fourth city council of the district and the third of Timarni assembly.