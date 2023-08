बड़ा मंदिर के सामने सोमवार से सजेगा राखी बाजार

हरदा.इस साल रक्षाबंधन पर राखियां बेचने के लिए दुकानें बड़ा मंदिर के सामने की जगह में ही लगेगा। नगर पालिका ने 48 वर्गफीट के आकार की कुल 28 दुकानें लगाने के लिए चूने से प्लाटिंग कर जगह चिन्हित की। इन दुकानों को खुली बोली लगाकर नीलाम किया गया। बीते साल की तुलना में नपा को राखियों की दुकान की नीलामी में 3.68 लाख रुपए की ज्यादा आय हुई है। सोमवार से यहां दुकानें लगने लगेंगी।

Rakhi market will be decorated in front of Bada Mandir from Monday