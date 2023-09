फसलें चौपट,बीमा,मुआवजा के लिए रैली निकाली,गेट से चढ़कर तहसील कार्यालय में घुसे कांग्रेसी

हरदा.इस साल खरीफ की फसलें पहले कम बारिश,फिर अतिवृष्टि और इल्लियों से चौपट हो गई। इनका सर्वे कराकर बीमा,मुआवजा देने की मांग काे लेकर कई बार तहसीलदार को ज्ञापन दिए,लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे बिफरे कांग्रेसियों ने मंगलवार को कांग्रेस नेता अभिजीत शाह के नेतृत्व में रैली निकाली। बंद गेट से भीतर जाकर तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। मांग पूरी न होने पर 29 सितंबर को सीएम शिवराजसिंह चौहान के आगमन पर काले झंडे दिखाने की चेतावनी

Rally taken out for crop damage, insurance and compensation, Congressmen climbed through the gate and entered the tehsil office