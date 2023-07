बेतरतीब पार्किंग,छुटटी का एक ही समय,पुलिस भी नहीं,नतीजा रोज जाम

हरदा.नया सत्र शुुरु होते ही रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड,मंडी रोड और सरकारी पीजी कॉलेज से स्टेडियम पहुंच सड़क रोज सुबह और दोपहर में जाम में गुम हो जाती है। रोड़ के दोनों ओर बढ़ती बेतरतीब पार्किंग,सभी बच्चों की एक साथ छुटटी और इसी दौरान मंडी से निकलने वाले वाहनों की रेलमपेल के बीच पुलिस की गैर मौजूदगी से लोग व बच्चे 20 से 25 मिनट जाम में भीगते हुए फंसे रहते हैं। 500 मीटर की दूरी तय करने में रोज 20 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं। जाम में फंसे वाहन कीड़े मकौड़ों की तरह रेंगते हुए बढ़ते हैं।

Random parking, same time of holiday, not even police, result in daily jam