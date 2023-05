राशिके ने पाया,मूल्यांकन पोर्टल पर अंक चढ़ाने में हुई गलती

हरदा। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा लंंबे समय बाद बोर्ड पैटर्न पर ली गई कक्षा 5 वीं,8 वीं की बोर्ड परीक्षा के 15 मई को घोषित नतीजों में गड़बड़ी होने की बात खुद विभाग ने मान ली है। अब एक या दो विषयों में फेल हुए विदयार्थियों की कॉपियां दोबारा खुलेंगी। इनके अंकों की दोबारा गिनती हाेगी। फिर त्रुटि में सुधार बढ़े हुए नंबर पोर्टल पर दोबारा चढ़ाए जाएंगे। पत्रिका ने 18 मई में इस गड़बड़ी का खुलासा किया था।

Rashike found, there was a mistake in giving marks on the evaluation portal