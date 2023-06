मंगलवार को शहर में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

हरदा.नगर में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा अगले मंगलवार को धूमधाम से धार्मिक आस्थ के साथ भक्तिभाव से निकाला जाएगी। आयोजन की रुपरेखा तय करने और विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपने के लिए मंगलवार को मंदिर में उत्सव समिति की बैठक रखी गई। इसमें सभी पदाधिकारी,सदस्य और कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस साल गांव से भी लोगों को इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए न्योता देने का निर्णय लिया गया।

Rath Yatra of Lord Jagannath will start in the city on Tuesday