कायाकल्प: धूप,बारिश में जर्जर हुए टीन बदले,अब नए पुरानों का एक जैसा करने हो रहा रंग राेगन

हरदा। यहां स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और भविष्य की जरुरत के अनुसार नए निर्माण कार्य चल रहे हैं। नीलामी के लिए बने शेड में लगे लोहे के कुछ टीन बारिश व धूप में जर्जर हो गए थे,जिन्हें बदलकर नए लगाए गए। शेष दोबारा उपयोग होने वालों को फिर से लगा दिया गया। नए और पुराने टीन अलग अलग न दिखें,इसके लिए मशीन से इन पर स्प्रे कर कलर कराया जा रहा है। इसे अलावा सीसी रोड का काम भी तेजी से चल रहा है। डोम का निर्माण भी चल रहा है,जिससे भविष्य में किसान सभा और बैठक,संगोष्ठी आदि कर सके

Rejuvenation: Changed the dilapidated tins in the sun and rain, now the color of the new old ones is being changed