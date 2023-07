बारिश से खुली कायाकल्प की मजबूती की पोल,अब गडढों में लगा रहे थेगड़े

हरदा. शहर में एक माह पहले नपा ने 2.35 करोड़ रुपए खर्च कर सड़कों का कायाकल्प किया। सड़कों पर कराए डामर और मजबूतीकरण की बारिश शुरु होते ही पोल खुलने लगी। डामर के कोट के जरिए सड़कों को मजबूत करने में ठेकेदार ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा। नपा के इंजीनियरों ने निगरानी नहीं की। जनता की शिकायतें अनुसनी की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बरसात शुरु होते ही जगह जगह रोड़ में गडढे होने लगी। कई जगह सड़क का डामर ही बह गया। रविवार को ठेकेदार ने गडढे भरने के नाम पर लीपापोती की। हैरत की बात यह है कि नपा के सांसद प्र

Rejuvenation strength exposed by rain, now pits were being planted in pits