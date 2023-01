आज कायाकल्प की टीम आएगी,जिला अस्पताल में देखेगी व्यवस्थाएं

दीवारों पर कराई पेंटिंग,परिसर में सजाई रंगोली,अन्य व्यवस्थाएं की दुरुस्त

हरदा। जिला अस्पताल में भोपाल से कायाकल्प की टीम संभवत: साेमवार को निरीक्षण करने आएगी। टीम के आने से पहले अस्पताल प्रबंधन ने परिसर सजा संवारकर कायाकल्प करने की हर संभव कोशिश की है,जिससे टीम के मूल्यांकन में उन्हें पिछली बार से ज्यादा नंबर मिल सकें। सिविल सर्जन खुद परिसर में लगातार भ्रमण कर छोटी छोटी कमियों को दूर कर उन्हें ठीक कराने में लगे हैं। जिससे अस्पताल का विभिन्न मानकों पर प्रदर्शन सुधर सके।

Rejuvenation team will come today, will see the arrangements in the district hospital