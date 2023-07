सड़कों का नपा ने कराया कायाकल्प,बारिश शुरु होते ही उखड़ने लगी

हरदा.शहर की खस्ताहाल सड़कों की को सुधारने के लिए नपा ने करोड़ों रुपए खर्च कर इनका कायाकल्प किया। सड़क निर्माण के दौरान ही ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने की लोगों ने शिकायतें की,लेकिन नपा ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका नतीजा यह हो रहा है कि तेज बारिश के दस्तक देते ही सड़कों में कहीं कहीं गडढे पड़ने शुरु हो गए हैं तो कहीं पर यह अभी से उखड़ने लगी है। अभी बारिश का पूरा सीजन बाकी है। नपा ने डबल लेयर वाली सड़क की 5 और सिंगल लेयर की 3 साल की गारंटी का दावा किया था।

Roads were rejuvenated by NAPA, as soon as the rain started, they started getting uprooted