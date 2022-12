रेलवे क्रासिंग की जगह बनेंगे आरओबी और अंडर क्रासिंग

हरदा। यहां के मॉडल रेलवे स्टेशन की रंगत और इसका बुनियादी ढांचा बदलते समय के साथ सर्व सुविधायुक्त आधुनिक बनाने की कवायद शुुरु हो गई है। हरदा और खिरकिया में आरओबी बनेंगे। मसनगांव भिरंगी और उड़ा में अंडर पास बनना प्रस्तावित है। यहां के रेलवे स्टेशन का सालों पुराना मुख्य गेट पुराने माल गोदाम के पास करना भी नए प्लान में प्रस्तावित है।

ROB and under crossing will be replaced by railway crossing