आरटीओ: कैंपस में पशु पालन,गैलरी में भूसा,कमरे में सूख रहे कपड़े,पलंग पर सो रहे लोग

हरदा। जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी की दूरी पर नई बिल्डिंग में जिला परिवहन कार्यालय के शिफ्ट होने के बाद वहां मनमानी और एजेंट राज चल रहा है। कैंपस में चौकीदार के कमरे के बाजू में ही मवेशी बंधे हैं। कमरे के पीछे रोशनदान को ढांक कर भूसा भर दिया गया है। आफिस के भीतर बने कमरे में कपड़े सुखाए जा रहे हैं। सामने रखे पलंग पर यहां आने वाले लोग सो जाते हैं। बाबूओं के कमरों में नागरिक कम एजेंटों की ज्यादा संख्या कभी भी देखी जा सकती है। दिव्यांगों के टॉयलेट टूटे हैं। पान,पाउच की पीक से दीवारें बदरंग हैं।

RTO: Animal rearing in the campus, straw in the gallery, clothes drying in the room, people sleeping on the bed