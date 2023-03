नर्मदा में जाने के लिए रेत माफिया ने बनाई थी रोड,अफसरों ने जेसीबी से तोड़ा

हरदा। रेत चोरी करने के लिए उंचान घाट पर नर्मदा के बीच तक बनाए अस्थाई रास्ते को तहसीलदार और खनिज विभाग की टीम ने शनिवार को दोपहर में जेसीबी से तोड़ दिया। रास्ते के किनारे जेसीबी पाेकलेन से लगाए रेत के ढेर में से आधी से ज्यादा मात्रा रेत माफिया दो रात की मोहलत मिलने के कारण डंपरों से चुरा ले गया। शनिवार को टीम को मौके पर मिली शेष मात्रा को वहीं पर बराबर कर दिया और नदी के पानी में वापस मिला दिया। रेत चेारी पर अफसरों व जनप्रतिधियों की खामोशी को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब प्रतिक्रिया दीं।

