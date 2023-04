रेतहरण..रेत माफिया बीच नर्मदा में चला रहा पोकलेन,फिर रास्ता बनाकर रोका बहाव

हरदा। नर्मदा नदी से रेत चोरी में लगे माफिया को किसी को डर नहीं है। प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए रेत माफिया ने मनोहरपुरा,छीपानेर में रेत निकालने के लिए फिर से पोकलेन उतार दी है। एक पखवाड़ा पहले पत्रिका की खबर के बाद तोड़ा गया रास्ता दोबारा बना लिया है। जिससे पानी का बहाव रुक गया है। जेसीबी,पोकलेन के कठोर पंजे नर्मदा को गहराई तक दिनरात खोखला कर रहे हैं। प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से रेत चोरी की निगरानी का दावा किया था,जो एक दो बार से ज्यादा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने अब नेताओं के साथ साथ अफसरों क

