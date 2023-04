करीब 2 करोड़ का घपला,समिति के पदाधिकारी संदेह के घेेरे में,नपा ने भेजे नोटिस

हरदा। रेस्ट हाउस के पीछे लाला लाजपत राय वार्ड 17 में बनी शिक्षक कॉलोनी के टीएंडसी से मंजूर नक्शे के आधार पर 59 लोगों को 1500 वर्गफीट के प्लॉट बेचने के बाद कॉलोनी नपा को हैंडओवर कर दी गई। इस बीच फिर से समिति के पदाधिकारियों ने आपसी सांठगांठ से उस जमीन को भी बेच दिया,जो नक्शे में रोड़,स्कूल व खुली जगह के लिए रुप में दर्शायी थी।

यह भूमि करीब दो करोड़ रुपए की है। यह भंडाफोड़ होने के बाद नपा ने समिति के पदाधिकारियों को नोटिस भेजे हैं।

Scam of about 2 crores, officials of the committee under suspicion, NAPA sent notices