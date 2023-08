स्कूल दूर,शिक्षा की गारंटी,लेकिन सुरक्षा खतरे में,मनचले करते हैं छेड़छाड़

हरदा.बेटियों की पढ़ाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सरकार जमकर ढिंढोरा पीट रही है। स्कूली शिक्षा की जमीनी सच्चाई यह है कि पढ़ाई की सुविधा तो है,लेकिन तय मापदंड से ज्यादा दूरी है। शिक्षा की गारंटी है,लेकिन स्कूल आते जाते समय सुरक्षा की गारंटी नहीं। रास्ते में मनचले छेड़छाड़ करते हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस घटना का इंतजार करती है। गरीब,मजदूर वर्ग के बच्चे गांव में स्कूल की सुविधा नहीं होने से 8 वीं के बाद पढ़ाई छोड़ते जा रहे हैं। कुछ बेटे बेटियां भविष्य संवारने के लिए सुरक्षा का जाेखिम उठाकर सु

Schools far away, education guaranteed, but security in danger, miscreants molest