हड़ताल का दूसरा दिन..कचरों के ढेर से बदबू,पशुओं का जमघट,बिगड़ी व्यवस्था

हरदा.सफाईकर्मियों की हड़ताल से शहर में लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। दो दिन से चौराहोें और अन्य जगहों पर भारी मात्रा में कचरा बिखरा पड़ा है। जिससे बदबू आ रही है। पशुओं ने ढेर सड़क तक बिखरा दिए हैं,जिससे लोग मुंह पर रुमाल आदि रखकर निकलने को मजबूर हैं। घरों तक कचरा गाड़ी नहीं आने से लोग आसपास के खाली प्लॉट और नाली व नालियों में कचरा फेंक रहे हैं। बाजार में फल व सब्जी सामने रोड पर ही खुलेआम कचरा डाल रहे हैं। कांग्रेस ने हड़ताल को जायज बताते हुए समर्थन किया है।

Second day of the strike...smell from heaps of garbage, gathering of animals, system deteriorated