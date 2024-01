दुकानें लेकर किराया जमा करने भूले,लीज होगी निरस्त,नपा ने तैयार की सूची

हरदा.नगर पालिका से व्यवसायिक कांप्लेक्स की दुकानें नीलामी में लेने के बाद लंबे समय किराया जमा नहीं करने और दुकानों में ताले लगाकर गायब हुए दुकानदारों की दुकानों की लीज निरस्त की जाएगी। इसी माह होने वाली परिषद की बैठक में इस यह प्रस्ताव रख जाएगा। नपा ने पहली खेंप में ऐसे 28 बड़े बकायादारों के नाम की सूची और फाइल तैयार कर ली है,जिन पर 14 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है। खास बात यह है कि परिषद से मंजूरी की मुहर लगते ही नपा इन दुकानों को दोबारा नीलामी करेगी।

Shopkeepers forget to pay rent, lease will be cancelled, NPA has prepared list