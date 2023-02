भुआणा के गायकों के स्वर को दिल्ली में मिला कबीर कोहिनूर सम्मान

Submitted by:

हरदा। भुआणां अंचल के लोक गायकों को उनके सुरों की जादूगरी के लिए इस साल दिल्ली में आयोजित समारोह में कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें हरदा के गायक कलाकार सुमित शर्मा,मिशा शर्मा को यह सम्मान दिया गया। इसमें देशभर के विभिन्न प्रांतों से कला,संगीत,संस्कृति,समाजसेवा,शिक्षा आदि क्षेत्रोें में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तियों को अतिथियों ने सम्मानित किया। मिशा व सुमित शर्मा को पहले भी विभिन्न अवसरों पर अलग अलग राज्यों पर कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ---दिल्ली में आयोजित हुए सम्

Singers of Bhuana got Kabir Kohinoor Award in Delhi