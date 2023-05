साहब,जाति प्रमाण पत्र नहीं बना सकते तो हमारी जाति बदल दो

हरदा। साहब आप तो कलेक्टर हो। आप चाहें तो सब हो सकता है। हम सालों से भटक रहे हैं। हमारा जाति प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। इतनी धूप में बहुत दूर से बड़ी आस से आपके पास आएं हैं। यह बात खिरकिया तहसील के बमनगांव से दर्जनों महिलाओं,पुरुष व विदयार्थियों के साथ कलेक्टर से मिलने आयी लक्ष्मीबाई ने कही। कलेक्टर ने एसडीएम से मामला समझा फिर बोले, अरे भई,मैं कलेक्टर जरुर हूं,लेकिन आपके जाति प्रमाण पत्र बनाना मेरे हाथ में नहीं है। जब हरदा होशंगाबाद से अलग जिला बना तो इसमें आपकी जाति को यहां की सूची में शामिल नहीं

