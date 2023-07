7 दिन से स्लॉट बुकिंग पोर्टल बंद,2 दिन और चलेगी खरीदी,भुगतान में भी लंबा इंतजार

हरदा.समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए किसान के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। 7 दिनों से किसान बुकिंग के लिए यहां वहां भटक रहे हैं। दो दिन बाद खरीदी बंद हो जाएगी। अभी करीब 14 हजार किसानों मूंग बेचने से वंचित हैं। केंद्र सरकार द्वारा खरीदी बंद करने का पत्र आने के बाद से ही स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रही है। सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारण इस साल खरीदी देरी से शुुरू हुई। सभी 49 केंद्र समय पर नहीं खुले। ऐसी बदइंतजामी को देखते हुए किसान कांग्रेस ने खरीदी की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाने पर आंदोलन की चेत

Slot booking portal closed for 7 days, purchase will continue for 2 more days, long wait for payment