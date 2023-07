अधिकारों के लिए शिक्षा और विकास के लिए एकजुटता जरुरी-चौरे

हरदा.संविधान और कानून ने हर व्यक्ति को अधिकार दिए हैं। कई बार अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह शिक्षा से ही संभव है। बदलते परिवेश में विकास के लिए समाज का संगठित होना बेहद जरुरी है। यह बात रजिस्ट्रार रामकुमार चौरे ने कही। वे मंडी परिसर में रविवार को कतिया समाज द्वारा आयोजित युवा महापंचायत में बतौर अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का मूल आधार है। इससे परिवार व समाज संगठित होता है।

Solidarity is necessary for education and development for rights- Chaure