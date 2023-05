ठेकेदार किसी का,काम करने वाला कोई और,अधिकारियों को क्वालिटी चेक करना चाहिए

हरदा। जिले में जल जीवन मिशन का गांव गांव काम चल रहा है। विभाग से काम का लेने वाले ठेकेदार कोई और हैं,मौके पर काम करने वाले अन्य लोग हैं। असल ठेकेदार कभी मौके पर मिलता ही नहीं,जिसने ठेका ले रखा है। काम भी चल रहा है,लेकिन गुणवत्त की कोई गारंटी नहीं है। पीएचई के इंजीनियरों को मौके पर जाकर ऐसे काम की गुणवत्ता देखना चाहिए। जिससे समय रहते सुधारा जा सके। यह बात जिपं अध्यक्ष गजेंद्र शाह ने पीएचई के अफसरों से कही। वे बुधवार को जिपं के सभागार में सामान्य सभा की बैठक में बोल रहे थे।

Someone's contractor, someone else doing the work, the officers should check the quality-