रैकी कर चुराया ट्रैक्टर,ट्रॉली का बदला रंग,फिर आशापुर से चुराई सागौन,ट्रॉली बेचने वायरल किया फोटो जिससे पकड़ाया

हरदा। हरदा और छीपाबड़ थाना क्षेत्र में बीते 4 दिनों के दौरान हुई चोरी के दो मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ के लिए कोर्ट से एक दिन के रिमांड पर लिया है। जिससे और चोरियों के खुलासे हो सकें। पहले मामले में चोरों ने चारुवा से रैकी कर ट्रैक्टर ट्रॉली चुराई। पहचान छिपाने के लिए ट्रॉली का रंग बदला,फिर उसी वाहन से खंडवा जिले के आशापुर से सागौन काटकर चुराई। ट्रैक्टर ट्रॉली बेचने के लिए जब फोटो वायरल किया,तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसमें दो आरोपी गिरफ्तार 4-5 फरार है

Stolen tractor by racking, changed the color of trolley, then stole teak from Ashapur, viral photo of selling trolley from which caught