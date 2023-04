सरकारी खरीदी में गड़बड़ी को समर्थन,किसानों को नहीं मिल रहा पूरी उपज का मूल्य

हरदा। जिले में चल रही समर्थन मूल्य की गेहूं,चना खरीदी में केंद्रों और वेयर हाउस में जमकर धांधली चल रही है। अफसर गड़बड़ी रोकने के बजाय उसे मौन समर्थन दे रहे हैं। तौल में उपज की पूरी मात्रा का किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खरीदी केंद्रों में चल रही गड़बड़ी और अभी तक चने का भुगतान नहीं होेने जैसे 13 बिंदूओं को मंगलवार शाम तक हल करने की कांग्रेस की चेतावनी दी है।ऐसा न होने पर 19 अप्रेल को सीएम के आगमन पर आंदोलन की बात कही है।

Support to irregularities in government procurement, farmers are not getting the value of the entire produce