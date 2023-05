छुटटियों में बच्चों को सिखाई नाटक,गायन,वादन की बारीकियां

हरदा। गर्मी की छुटटियों का उपयोग स्कूली छात्र छात्राएं अपने भीतर छिपी प्रतिभा और कला को निखार सके,इस सोच को लेकर अभाविप ने शहर की विभिन्न नाटय व गायन वादन की संस्थाओं के कलाकारों के साथ निशुल्क ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय कलामंच प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। 8 दिन चले शिविर का रविवार को समापन हुआ। इसमें 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने गायन,वादन,नाटक की बारीकियों को सीखा। शिविर में सभी ने व्यक्तित्व विकास के गुर भी सीखे।

Taught children the nuances of drama, singing and playing during the holidays