शहर में कुत्तों का आतंक,घर के सामने खेल रहे मासूम को काटा

हरदा। शहर के हर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ये आए दिन किसी न किसी को अपना निशाना बना रहे हैं। सोमवार को शनि मंदिर के पास घर के सामने खेल रहे तीन साल के मासूम को काटकर घायल कर दिया। मौके पर मौजूद परिजनों व अन्य लोगों ने बच्चे को छुड़ाया। 3 साल के घायल मो.माजिद पिता जावेद निवासी मानपुरा का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। कुत्तों को पकड़ने के लिए नपा ने 4 साल पहले 8 लाख रुपए में वैन खरीदी,लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं हुआ। उसे एनाउंस करने में

Terror of dogs in the city, bitten the innocent playing in front of th