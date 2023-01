शुक्र है जब पाथ इंडिया कंपनी के डंपर ने कार को टक्कर मारी तब,स्कूली बच्चे नहीं थे,कार डैमेज

हरदा। जिले में फोरलेन बना रही पाथ इंडिया कंपनी के डंपर ड्राइवर तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए हादसों का कारण बन रहे हैं। पौने 2 माह में 4 डंपर ड्राइवरों ने खड़ी कार में टक्कर मारी। एक मामले में कंपनी का कर्मचारी कंपनी के ट्रक से कुचलने से मौत का शिकार हुआ। बुधवार सुबह हुुई घटना में सरस्वती शिशु मंदिर से बच्चों को छोड़कर कार से घर जा रहे नौसर के योगेश खोदरे को पाथ इंडिया कंपनी के डंपर एमपी 06 एचसी 2740 का ड्राइवर टक्कर मारकर भाग गया। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि

Thankfully there were no school children when PATH India company's dumper hit the car, car damage