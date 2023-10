10 साल में चने का रकबा 4 गुना बढ़ा,गेहूं का इसी दशक में सबसे कम

हरदा.बीते एक दशक के दौरान जिले में फसल की बोवनी का ट्रेंड बदला है। पिछले 10 सालों में इस साल पहली बार चने का रकबा अब तक का सर्वाधिक यानि 4 गुना बढ़ गया है। चने का रकबा बढ़ने के कारण इन्हीं 10 सालों में गेहूं का रकबा सबसे कम हो गया है। गेहूं के रकबे में कटौती का कारण किसानों का तीसरी फसल मूंग के प्रति बढ़ता रुझान है। 4 साल पहले उड़द का रकबा भी 85 हजार हेक्टेयर तक जा पहुंचा था। धीरे धीरे किसानों का इससे मोहभंग हो गया।

The area of ​​gram increased 4 times in 10 years, the area of ​​wheat decreased in the same decade.