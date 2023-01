रेलवे स्टेशन परिसर के बाजू का अतिक्रमण हटेगा,एक नंबर प्लेटफार्म का होगा विस्तार

हरदा. जिले में प्रस्तावित भिरंगी, मसनगांव एवं खिरकिया रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में देरी क्यों हो रही है। आरओबी रेलवे बोर्ड से स्वीकृत है या डीआरएम से, यह स्पष्ट करें। तीनों आरओबी के निर्माण संबंधी सभी काम समय-सीमा में पूरे कराएं।रेलवे डबल फाटक पर ओवरब्रिज बनाने और इसे बजट में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजें। रेलवे क्षेत्र में होने वाले जितने भी काम हैं, उनकी सारी रिपोर्ट मुझे दें। यह निर्देश कलेक्टर ऋषि गर्ग ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए।

