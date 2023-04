सेंट मेरी,होलीफेथ स्कूल पहुंची जांच टीम,प्रबंधन ने बैग का वजन कम दिखाने पहले ही रखवा ली कॉपियां

हरदा। यहां स्थित सेंट मेरी को-एड हायर सेकंडरी स्कूल और होलीफेथ स्कूल में चल रही प्रबंधन की मनमानी और एनसीईआरटी के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें चलाकर स्कूली बच्चों के बैग का वजन बढ़ाने जैसे बिंदूओं की जांच के लिए गुरुवार को राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य अनुराग पांडे टीम के साथ स्कूलों में पहुंचे। अपने बचाव के लिए सेंट मेरी स्कूल प्रबंधन ने प्राइमरी के बच्चों के बैग में रोज लायी जाने वाली कॉपियां पहले ही स्कूल में ही रखवा लीं। आरटीई में प्रवेश न देने के आदेश की कॉपी भी मांगी। दोनों स्कू

The investigation team reached St. Mary's, Holyfaith School, the management kept the copies even before showing the weight of the bag.