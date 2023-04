नर्मदा से बंद नहीं हो रही है रेत की खुलेआम चोरी

हरदा। जिले की सीमा से गुजरने वाली मां नर्मदा से दिन और रात में हो रही रेत की चोरी का खुला खेल चल रहा है। रेत माफिया नियम कायदों को ताक में रखकर बेखौफ चोरी कर रहा है। खनिज विभाग और पुलिस और राजस्व अमला शिकायत का इंतजार करता है। मीडिया में मामला उजागर होने पर कार्रवाई की रस्म अदायगी करता है,इस बीच रेत माफिया कुछ दिनों के लिए जगह बदल दूसरे घाट पर चला जाता है। राजनीतिक दबाव में अधिकारी में ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। नर्मदा को जीवित इकाई मानने व मशीनों से रेत चोरी करने वालों के खिलाफ हत्या

The open theft of sand from Narmada is not stopping