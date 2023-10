स्टेट हाइवे पर कांकरिया-बारंगा के बीच अनियंत्रित होकर सवारी बस पलटी,24 घायल,3 रेफर

हरदा.सोमवार को करीब 4 बजे नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाइवे पर कांकरिया और बारंगा के बीच एक निजी सवारी बस तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर हाइवे किनारे पलट गई। इस दुर्घटना से बस में सवार 24 लोग घायल हो गए। इनमें से गंभीर रुप से घायल तीन लोगों को दूसरे जिले भेजा गया। इनमें एक महिला,एक युवक और एक बालक शामिल है। घटना के बाद ग्रामीणों और राहगीरों और डायल 100 की टीम ने बारिश के बीच घायलों की हर संभव मदद की। घटना के करीब 45 मिनट बाद तहसीलदार घायलों के बयान लेने पहुंचे।

The passenger bus overturned out of control between Kankaria-Baranga on the state highway, 24 injured, 3 referred