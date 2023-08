मुक्ति की राह भी आसान नहीं,नहीं आती एंबुलेंस,कीचड़ में से निकलते हैं बच्चे

हरदा.कई गांवों में आज भी लोग बिजली,रोड,पानी,स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। 20 साल बाद भी मुक्तिधाम,स्कूल,उप स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने वाली पक्की रोड नहीं बनी। इमरजेंसी में गांव में एंबुलेंस नहीं आ पाती। बच्चे कीचड़ से हाेकर स्कूल जाते हैं। शिक्षक गांव बाहर 1 किमी दूरी बाइक खड़ी करके फिर पैदल स्कूल तक आते हैं। यह बदहाल तस्वीर ग्राम पंचायत अबगांव कलां के खेड़ा मोहल्ले की है।

The path to salvation is not easy, ambulance does not come, children come out of the mud,The path to salvation is not easy, ambulance does not come, children come out of the mud,The path to salvation is not easy, ambulance does not come, children come out of the mud