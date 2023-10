24 घंटे चला धरना, लव जिहाद के आरोपी के घर का अतिक्रमण तोड़ने के साथ खत्म

हरदा.लव जिहाद के आरोपी साजिद अंसारी का घर तोड़ने,उसे फांसी देने और इस षडयंत्र में शामिल उसके परिजन व सहयोगियों को आरोपी बनाने,1.65 लाख रुपए वापस दिलाने,जांच अधिकारी बदलने, धाराएं बढ़ाने की मांगों को लेकर मंगलवार सुबह से शुरू हुआ धरना बुधवार को आरोपी के घर का अतिक्रमण तोड़ने व 10 मांगें मानने के बाद खत्म हुआ। मृतका को न्याय और दोषियों को सजा दिलाने के इस आंदोलन को पूरे शहर बंद रखकर सभी ने एतिहासिक समर्थन दिया। सर्व हिंदू संगठनों के कृतज्ञता जताने के बाद दोपहर 12 बजे से दुकानें खुलने लगीं।

The protest lasted 24 hours, ended with demolition of encroachment on the house of Love Jihad accused.