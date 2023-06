चोर ने मंजूर किया मृत्युदंड,लेकिन गुरु से झूठ नहीं बोलने का वादा नहीं तोड़ा

हरदा.गर्मी की छुटटियों में यहां एक निजी कॉलेज में स्कूली विदयार्थियों के लिए आयोजित की गई नाटय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुक्रवार रात समापन हुआ। इसमें करीब 20 दिन के प्रशिक्षण में सीखी नाटय विधा की बारीकियों,सांस के उतार-चढ़ाव,डायलाग बोलते समय चेहरे के भाव और मंच पर लाइट के महत्व को समझाया गया। आखिर दिन चरणदास चोर नाटक का मंचन हुआ। इसमें एक चोर द्वारा अपने गुरु को दिए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का प्रभावी मंचन कलाकारों ने किया।

The thief accepted the death penalty, but did not break the promise of not lying to the teacher