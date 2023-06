ग्रामसभा में ग्रामीण बोेले,जमीन के बदले जमीन के अलावा नहीं मानेंगे बातहरदा। मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के निर्माण को लेकर वनग्राम बोथी में गुरुवार को ग्राम सभा रखी गई। इसमें अफसरों ने जमीन अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे और विस्थापन की बारे में विस्तार से बताया। वहीं ग्रामीणों ने यह कहकर बहिष्कार कर दिया कि जमीन के बदले जमीन ही चाहिए। इस कारण प्रशासन व ग्रामीणों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी।

The villagers said in the gram sabha, they will not agree except for the land in exchange for the land