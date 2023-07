काशीबाई के कमरे की धंस रही दीवार,कवेलू गिरने का खतरा,कम पड़ रहे कमरे

हरदा.शहर में नगर पालिका के अधीन आने वाली सरकारी स्कूलों की स्थिति नया सत्र शुरु होने से पहले भी नहीं सुधारी जा सकी। ऐसे में विदयार्थियों की संख्या बढ़ने पर बैठने में परेशानी आने लगी है। मिडिल स्कूल परिसर में लगने वाली काशीबाई कन्या शाला के दो कमरों की दीवार का प्लास्टर उखड़ने लगा है। दीवार धंस रही है। कवेलू गिरने की आशंका बढ़ रही है। बच्चों के लिए कमरे कम पड़ रहे हैं। अन्नापुरा स्कूल के बाहर से खिडकियों पर प्रचार के फ्लेक्स बांधने से भीतर छात्राओं को हवा व रोशनी नहीं मिल पा रही है।

The wall of Kashibai's room is sinking, there is a danger of collapse, the rooms are falling short