मंगल शिव सिटी की महिलाएं बोलीं,कॉलोनाइजर ने किया गुमराह,सुविधाएं दिलाएं

हरदा. छोटी हरदा वार्ड 32 में स्थित मंगल शिव सिटी की दर्जनों महिलाओं ने कॉलोनाइजर द्वारा बुनियादी सुविधाओं के नाम पर गुमराह करने की शिकायत करते हुए कलेक्टर ऋषि गर्ग से कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने एडीएम डॉ.नार्गाजुन बी.गौडा की अध्यक्षता में टीम बनाई है। एसडीएम आशीष खरे व तहसीलदार आरके झरबड़े इसमें सदस्य हैं। यह टीम 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।

The women of Mangal Shiv City said, colonizer misled, provide facilities