-150 गांवों में पानी पहुंचाने का भी कोई प्लान नहीं,मैं बेहद दुखी हूं,15 दिन में समीक्षा करके रिपोर्ट दें मुझे

हरदा। सोमवार को जिपं में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट व मंत्री कमल पटेल ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। जल जीवन मिशन की गति धीमी होने पर पीएचई के अफसरों पर बेहद नाराज हुए। 15 दिन में प्लान बनाकर देनेे की चेतावनी दी। बिजली के ज्यादा राशि के बिल आने पर गांवों में कैंप लगाकर इन्हें हल करने को कहा। सुल्तानपुर में औदयोगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए एनवीडीए से जमीन वापस राजस्व विभाग को मिलने की जानकारी दी। मंडी निधि से मंजूर 5 सड़कों के लिए मिली 19.10 करोड़ की राशि का चैक दिया।

