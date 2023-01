ये है आदर्श मंडी,संपवेल के पास खुला छोड़ा पेशाबघर का पाइप

Submitted by:

बोर से संपवेल में फिर मोटर से टंकी में पाइप से चढ़ाते हैं पानी,आजू बाजू में है गंदगी हरदा। यहां स्थित आदर्श कृषि उपज मंडी में किसानों को पीने के पानी के लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के सामने बने संपवेल के पास में ही सार्वजनिक पेशाबघर का पाइप खुला छोड़ दिया गया है। यह गंदगी संपवेल के आसपास ही फैल रही है। इसका रिसाव संपवेल की दीवार के सहारे नीचे हो रहा है। कुछ ही दूरी पर टयूबवेल है,जिससे संपवेल में पानी भरा जाता है,फिर इसे मोटर के सहारे बाजू में ही बनी टंकी में भरा जाता है,इससे मंडी म

This is Adarsh ​​Mandi, urinal pipe left open near sumpwell