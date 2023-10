हरदा.हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। 15 अक्टूबर से मां की नौ दिनी आराधना शुरू हो जाएगी। 15 से 24 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का दरबार सजेगा। नवरात्रि पर्व के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा की विशेष उपासना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा करने से साधक को सुख-समृद्धि एवं धन-धान्य की प्राप्ति होती है।

This time Maa Durga will come riding on an elephant, auspicious yoga for the whole 9 days