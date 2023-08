शिक्षक का ट्रांसफर,बच्चे नहीं जा रहे स्कूल,वापसी के लिए मिले अफसरों से

हरदा.रहटगांव तहसील के जूनापानी गांव की सरकारी प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक का ट्रांसफर होने से नाराज करीब 40 छात्र छात्राएं 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित अभिभावक इन बच्चों के साथ मंगलवार को जिपं परिसर में धरना दिया। बच्चे व ग्रामीण स्कूल में पदस्थ रहे शिक्षक संतोष पाल का ट्रांसफर कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। जिपं सीईओ रोहित सिसोनिया ने समझाइश दी।जल्द ही एक शिक्षक भेजने और खुद निरीक्षण करने जाने की बात कही।

Transfer of teacher, children not going to school, officers met for return